В Госдуме попросили Путина приостановить реформу ОСАГО

Первый зампред комитета ГД РФ по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой вмешаться в вопрос проведения реформы ОСАГО.

«Поскольку повышение тарифов целиком относится к компетенции Банка России и не требует согласований в федеральных органах власти, только вы, глубокоуважаемый Владимир Владимирович (президент РФ Владимир Путин – прим. ред.), сможете приостановить все реформы, так или иначе связанные с повышением тарифов ОСАГО», - написал депутат в своем обращении на имя российского президента.

Вместе с тем Лысаков попросил Путина «поручить правоохранительным органам проверить законность и обоснованность правовой позиции Российского союза автостраховщиков (РСА) на предмет возможного укрывательства преступлений», совершенных главами страховых компаний, «которые вывели и продолжают выводить с рынка значительные денежные средства».

Ранее сообщалось, что Минфин внес окончательные правки в законопроект об ОСАГО и отправил документ на рассмотрение в правительство. Предполагается, что если проект закона будет принят, то полисы автострахования могут значительно вырасти в цене.

О том, что вносимые правительством в законопроект об ОСАГО поправки, безусловно, приведут к росту цен на полисы, в беседе с корреспондентом «Звезды» рассказал адвокат и автоюрист Станислав Лагойко.