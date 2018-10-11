В Раде посетовали на «угрозы» Волкера о снятии санкций с России

В Верховной раде проголосовали за продление закона об особом статусе Донбасса. Причиной этому послужила угроза спецпредставителя США на Украине Курта Волкера снять санкции с России.

Об этом рассказал депутат Александр Вилкул. По его словам, «половина европейских стран агрессивно хочет снять санкции с России», и это является серьезной проблемой. Вилкул заявил, что эти страны просто «не уверены в том, что является правдой, что является неправдой», поэтому несут экономические потери.

«Если вы сейчас, уважаемые украинские парламентарии, не проголосуете за этот закон, то половина европейских стран просто снимет санкции, и соответственно, рассыплется конструкция, которая есть на сегодня», — цитирует «112 Украина» слова парламентария.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении особого порядка самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Документ будет действовать до 31 декабря 2019 года.