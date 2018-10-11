Российские специалисты выйдут в открытый космос для выяснения причин появления дыры в «Союзе»

Сегодня на МКС отправится новый усеченный состав экспедиции. Пуск назначен на 11:40 с Гагаринского старта космодрома Байконур.

На борту «Союза» будут россиянин Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. А место третьего пассажира займет контейнер с продуктами и исследовательским оборудованием. В том числе они доставят на орбиту «Магнитный 3D-биопринтер».

Впервые в истории российского сегмента МКС экипаж попробует вырастить небольшие образцы хрящевой ткани человека и щитовидной железы грызуна.

«В дальнейшем эти результаты будут возвращены на Землю. Ученые постановщики эксперимента обработают материал, и после этого, я думаю, они внесут какие-то коррективы или, если все нормально, соответственно будем двигаться дальше, будем делать более сложные вещи», - рассказал «Звезде» космонавт Алексей Овчинин.

Корабль должен будет добраться до станции всего за 6 часов. По российской программе запланировано более полусотни экспериментов.

Кроме того, у Овчинина есть и еще одна важная задача. Вместе с космонавтом Сергеем Прокопьеввым, который уже находится на борту МКС, им предстоит выйти в открытый космос и выяснить причины появления дыры в корабле «Союз МС». Ранее из-за нее на станции произошла утечка воздуха.