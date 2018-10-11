Сломался Интернет: всемирная Сеть «упадет» 11 октября

Пользователи по всему миру ожидают сегодня, 11 октября, сбои в работе Интернета. Связано это с заменой криптографических ключей Международной корпорации по управлению доменными именами (ICANN).

При этом подчеркивается, что о глобальных проблемах речь не идет. Специалисты пояснили, что в течение 48 часов небольшие возникающие сложности сойдут на «нет». Может происходить долгая загрузка веб-страниц и отсутствие доступа к отдельным Интернет-ресурсам. Старое оборудование с медленным обновлением также добавит трудностей пользователям.

Предварительно проведенные тесты показали, что в целом крупных проблем при обновлении ключей не ожидается, так как основное программное обеспечение уже прошло модернизацию.

Между тем, в России планируется подготовить этический кодекс социальных сетей. Разработкой документа будут заниматься Общественная палата и МИД России. Этический кодекс будет представлен в том числе и на международных площадках - для внедрения общих подходов к оценке контента.