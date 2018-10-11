Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сломался Интернет: всемирная Сеть «упадет» 11 октября

Егор Левин
08:03 11.10.2018
У пользователей могут возникнуть проблемы из-за замены криптографических ключей организации по управлению доменами.
Сломался Интернет: всемирная Сеть «упадет» 11 октября
Фото: Klaus Ohlenschläger / Picture Alliance / Globallookpress

Пользователи по всему миру ожидают сегодня, 11 октября, сбои в работе Интернета. Связано это с заменой криптографических ключей Международной корпорации по управлению доменными именами (ICANN).

При этом подчеркивается, что о глобальных проблемах речь не идет. Специалисты пояснили, что в течение 48 часов небольшие возникающие сложности сойдут на «нет». Может происходить долгая загрузка веб-страниц и отсутствие доступа к отдельным Интернет-ресурсам. Старое оборудование с медленным обновлением также добавит трудностей пользователям.

Предварительно проведенные тесты показали, что в целом крупных проблем при обновлении ключей не ожидается, так как основное программное обеспечение уже прошло модернизацию.

Между тем, в России планируется подготовить этический кодекс социальных сетей. Разработкой документа будут заниматься Общественная палата и МИД России. Этический кодекс будет представлен в том числе и на международных площадках - для внедрения общих подходов к оценке контента.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.10.2018, 12:59
Автоюрист объяснил, как стиль вождения будет влиять на стоимость полисов ОСАГО
Дата11.10.2018, 06:00
Смертоносный шлейф в небе: расчеты «Триумфов» уничтожили «самолеты-мишени» под Астраханью
Дата09.10.2018, 22:16
Футболисты Кокорин и Мамаев могут получить пожизненную дисквалификацию
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата10.10.2018, 17:11
Шойгу рассказал о планах по оснащению армии новешими вооружениями
Дата09.10.2018, 11:57
Таинственная гибель БК-31: какое спецзадание выполнял бронекатер под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
08:23 В стране и мире
Видео
Российские специалисты выйдут в открытый космос для выяснения причин появления дыры в «Союзе»
07:11 В стране и мире
Губернатор Забайкалья Наталья Жданова ушла в отставку
05:51 В стране и мире
Истребители НАТО испытали возможности советских С‐300 на Украине - СМИ
04:01 В стране и мире
В Германии сравнили президентский лимузин AURUS с Rolls-Royce и Bentley
03:25 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео крупной утечки нефтепродуктов в Японском море
События дня
События дня
Драка Кокорина и Мамаева
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Яростная схватка быка с медведем попала на видео
К берегам США прибило обломок «Звезды смерти»
«Путешественника во времени» нашли на фотографии 1943 года
Видео
«Фалькатус» в деле: кадры штурма здания бойцами ФСБ
Видео
В Сети нашли «собачью пародию» на Макгрегора
Видео
Краб выскочил из сковороды и выключил плиту: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.