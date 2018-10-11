В США предложили «разрушить контроль» России над Европой

Американский сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи в среду, 10 октября, представили проект закона, который предполагает выделение США миллиарда долларов на финансирование европейских энергетических проектов с целью оказать помощь странам Европы диверсифицировать энергетику.

Как пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на мнение политиков, выделение средств поможет Европе «противостоять влиянию» РФ.

В своем заявлении Мэрфи отметил, что «большая часть Европы полагается на энергию России». Сенатор убежден, что помощь американским союзникам в поиске новых энергетических источников позволит Вашингтону «разрушить контроль» РФ над странами Европы, а также «создать рабочие места» в Соединенных Штатах.

Ранее СМИ сообщили, что США могут устроить морскую блокаду России, чтобы воспрепятствовать поставкам ее нефти и газа на Ближний Восток.