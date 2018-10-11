Кадырова разгневал автор видео, бросивший банку в пассажира метро

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров жестко отреагировал на ролик, в котором неизвестный мужчина со словами «Ахмат – сила!» кидает банку из-под энергетика в сидящего напротив него пассажира метро.

Глава Чечни очень серьезно воспринял произошедшее на видео и заявил, что хочет видеть участника событий и его родственников.

«Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела», — написал Кадыров.

Глава республики попросил у подписчиков оказать помощь в поисках дебошира и сообщить его координаты. При этом, лидер Чечни добавил, что неподобающее поведение автора ролика «не олицетворяет собой чеченский народ, традиции и обычаи». После чего он прямо обратился к участнику инцидента.

«Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту, отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне!», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом, чеченский лидер добавил, что в противном случае автору ролика «придется горько жалеть».

Ранее руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал найти украинского пранкера, который распространил слухи о 300 погибших в результате трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.