Губернатор Забайкалья Наталья Жданова ушла в отставку

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова ушла в отставку. Об этом главы региона сообщила в специальном видеообращении.

«Уважаемые забайкальцы, хочу проинформировать вас, что приняла решение покинуть свой пост. Хочу отметить, что это решение не связано с предположениями, различными слухами вокруг... Оно обусловлено моими внутренними мотивами… Простите меня, и я прощаю всех, кому должна», - заявила чиновница.

Напомним, о том что Жданова может уйти в отставку в рамках новой волны замен в губернаторском корпусе СМИ сообщали 1 октября.

Ранее сообщалось, что мэр Владивостока Виталий Веркеенко заявил о своей отставке. Его примеру также последовали губернатор Курганской области Алексей Кокорин, глава Липецкой области Олег Королев и мэр Ярославля Владимир Слепцов.

В начале октября президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.