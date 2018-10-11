В Киеве нашли выгоду в отсутствии горячей воды

Киевляне с начала мая сэкономили от 1,5 до 3,6 тысячи гривен, благодаря отсутствию горячей воды. Такое заявление сделал замглавы администрации украинской столицы Петр Пателеев.

Как сообщает «Украинская правда», чиновник при этом добавил, что жители города все равно разогревали воду на газовых или электрических плитах и платили за газ или электричество.

«Если человек потребляет в среднем 2-3 кубометра в месяц, то семья из трех человек, которая с мая была без горячей воды, сэкономила 3-3,6 тысячи гривен. Киевляне, которые остались без горячей воды с августа (Оболонь, Троещина, часть Подола), сэкономили 1,5 тысячи гривен», - заявил Пателеев.

Чиновник также рассказал, что подача горячей воды будет возобновлена после утверждения судом соглашения между «Нафтогазом» и «Киевтеплоэнерго». Кроме того, по словам Пантелеева, украинское руководство вернет «Нафтогазу» 2,3 миллиарда гривен долгов, однако не будет платить штрафы и пенни.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко оправдался за то, что жителям украинской столицы приходится жить без горячей воды. По его словам, для функционирования центрального отопления необходимы поставки газа, с которыми возникли перебои.