«Нам стоит самим подумать о замораживании членства» – Слуцкий ответил на угрозу исключения РФ из СЕ

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что России стоит задуматься о том, чтобы заморозить членство в Совете Европы. Причиной таких слов стало желание опередить потенциальное исключение страны из организации.

«Возможно, нам стоит самим подумать о приостановлении или замораживании членства России в Совете Европы, не дожидаясь, пока какие-то антироссийские ухари начнут процедуру исключения», — сказал Слуцкий.

По его словам, подобное положение вещей типично для СЕ. Слуцкий отметил, что угроза исключения, поступившая от генсека организации Турбьерна Ягланда, звучит с позиции человека, «загнанного в угол».

«Он человек не пророссийский и не антироссийский. Он – главный чиновник в Совете Европы, которому просто не хватает денежных средств», — передает «Комсомольская правда» слова Слуцкого.

Как отметил глава комитета, в России «просто устали от бесконечной русофобской истерии, устали от деструктива, дискриминации и двойных стандартов в ПАСЕ».

Напомним, ранее сообщалось, что Россию могут исключить из числа участников уставных органов СЕ, если она не возобновит выплату членских взносов до середины 2019 года. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд. В настоящее время Россия уже полтора года не платит взносы за членство в СЕ, в июне будущего года минет двухлетний срок, что и позволит Совету ввести соответствующие санкции.