Истребители НАТО испытали возможности советских С‐300 на Украине

Военные специалисты из США и Израиля тайно посетили Украину для ознакомления с образцами вооружений, в числе которых комплексы ПВО С-300 советского производства. Украинская сторона выступила с инициативой провести учения на ее территории. Об этом сообщает Nation News.

По данным портала, учения проходили при участии израильских и американских истребителей.

До начала учений сообщалось, что на Украину прибыли истребители F-15C Eagle.

Ранее издание EurAsian Times опубликовало статью, в которой шла речь об уязвимости американских F-35 Lightning II перед ЗРК С-300, о чем свидетельствуют недавно анонсированные Пентагоном испытания истребителя.