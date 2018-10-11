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Эксперты рассказали о самом безопасном смартфоне в мире

Екатерина Масло
05:49 11.10.2018
Специалисты считают, что защита смартфона – один из аспектов персональной безопасности.
Эксперты рассказали о самом безопасном смартфоне в мире
Фото: Wang Gang, Globallookpress

Эксперты назвали iPhone самым безопасным смартфоном на рынке. Об этом сообщил MarketWatch.

Специалист Джессика Ортега считает, что Apple более строго относится к возможности стороннего воздействия на гаджеты и старается избегать каких-либо уязвимостей. Например, Android может собирать данные со смартфона и отправлять их на сервера Google для рекламы.

Однако эксперт Давид Гинзбурга отметил, что нужно самостоятельно контролировать безопасность своего смартфона, так как защита даже самого безопасного гаджета не всегда может оградить его держателя от печальных последствий.

Он подчеркнул, что защита телефона – один из аспектов персональной безопасности.  

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