Яростная схватка быка с медведем попала на видео

На Алтае медведь набросился на быка. Яростная схватка попала на видео, ее снял местный житель, который стал свидетелем происходящего, проезжая мимо на своем автомобиле.

На кадрах видно, как бурый медведь атакует свою жертву. Окровавленное рогатое животное пытается спастись, но шансов остается мало.

Как сообщает портал «Новости Горного Алтая», все произошло на дороге в село Курмач-Байгол.