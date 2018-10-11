В Сирии идет процесс восстановления культурных ценностей

Сирийские военные за несколько лет нашли около 20 тысяч предметов старины на освобожденных территориях в Сирии. Многие нуждаются в реставрации.

Боевики хищнически вырезали античные посмертные портреты из каменных саркофагов и продавали на внешнем рынке за очень большие деньги. Ведь каждый из этих артефактов датируется вторым веком до нашей эры

«Сирийская армия нашла скульптуру царя древнего государства в кабинете одного из лидеров Джебхат-ан-Нусры* в Восточной Гуте. С еще одной фигурой - богини Победы (Ники) - И по информации из армии, этот боевик планировал контрабандно вывезти эти две скульптуры через территорию Турции на Запад», - рассказал Касем аль-Мухаммед, заведующий отделом классического периода Национального музея Дамаска.

Все что, по мнению, боевиков, могло принести доход, они тщательно собирали, описывали и готовили для продажи на черных аукционах.

Изделия из золота, серебра, бронзы. Общую стоимость возвращенных Сирии ценностей, даже трудно себе представить. Например, только две монеты, отчеканенные во времена Александра Македонского, по самым примерным подсчетам, могут стоить от 300 до 400 тысяч долларов каждая.

Помочь восстановлении памятников обещали оказать лучшие российские специалисты. И когда работа будет завершена, говорят сотрудники музея, «восстановленные сокровища Сирии» увидят и в России, в Пушкинском музее. Договоренность об этом уже есть.

*Джебхат-ан-Нусра – террористическая организация, запрещенная в России.