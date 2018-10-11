«Пир во время чумы» - в Госдуме прокомментировали действия «Нафтогаза» по отношению к «Газпрому»

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный назвал «пиром во время чумы» действия «Нафтогаза» по отношению к «Газпрому». Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.

«Эта ситуация с удержанием денег, которые были получены в уплату транзита, напоминает пир во время чумы», - сказал он.

По его словам, эта ситуация очень характерна для «Нафтогаза» и позиции Украины по этим вопросам. Завальный отметил, что все такие решения будут иметь долговременный характер не в пользу «Нафтогаза» или Украины.

Политик подчеркнул, что должно быть принято решение, которое устраивает все стороны и поможет построить долгосрочные отношения между компаниями.

Депутат выразил мнение, что украинская компания не вернет удерживаемые средства, так как Украина находится в преддефолтном состоянии. По его словам, если она не получат очередной транш, ее положение ухудшится. Завальный считает, что ухудшать отношения в вопросах энергетики и экономического сотрудничества со страной-соседом – «пилить сук, на котором сидишь».

Ранее «Нафтогаз» зачислила девять миллионов долларов, которые «Газпром» переплатил за транзит газа, в качестве частичного погашения долга по решению Стокгольмского арбитража.