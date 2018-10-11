Захарова провела брифинг на вилле Киселева в Коктебеле

Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела брифинг для журналистов на вилле гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева.

По ее словам, идея проводить брифинги МИД РФ в необычных локациях родилась давно, а место проведения данного брифинга было выбрано неслучайно. Захарова отметила, что много лет мечтала побывать в этом крымском поселке, который был «особенным местом» для поэтов Серебряного века, творчеством которых она вдохновлена.

В ходе мероприятия Захарова прокомментировала планы Украины по внесению на рассмотрение ГА ООН проекта резолюции против «милитаризации Крыма», а также призвала ООН, Евросоюз и мировое сообщество осудить действия Киева в отношении руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Обсуждались и другие немаловажные темы. Полная версия доклада Марии Захаровой опубликована на сайте МИД РФ.

В ходе брифинга Мария Захарова пригласила иностранных дипломатов посетить Крым и лично убедиться в происходящих на полуострове переменах.