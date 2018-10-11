В Японии нашли компоненты для создания лекарств от болезни Альцгеймера и БАС

Лауреат Нобелевской премии Синъя Яманака рассказал, что в Японии нашли компоненты для «многообещающих лекарств» от болезни Альцгеймера и бокового амиотрофического склероза.Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

Кроме того, в Японии сейчас создают препараты от редких и неизлечимых заболеваний, таких как фибродисплазия (генетическое заболевание, при котором мягкие ткани превращаются в кость, сегодня лекарств от нее не существует.

БАС (или болезнь моторных нейронов) – заболевание, при котором наступает постепенная атрофия всех мышц организма, что в результате приводит к полному параличу.Такой диагноз был поставлен знаменитому английскому ученому Стивену Хокингу.

Болезнь Альцгеймера – болезнь, при которой определенные системы клеток мозга отмирают, что приводит к развитию деменции. Чаще всего она обанруживается у людй старше 65 лет.