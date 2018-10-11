С 2019 года дачу можно будет строить только с разрешения властей

С 1 января 2019 года в России вступят в силу изменения в Градостроительный кодекс, которые коснутся дачников. По словам генерального директора Московского БТИ Александра Беднягина, речь идет об изменении в оформлении жилых и садовых домов. Согласно новым правилам, теперь дом на садовом участке можно будет построить только с разрешения местных властей.

«Теперь существуют два типа земель - садовые и огороднические. На садовых землях построить жилой дом можно, а на огороднических – нет», - рассказал Беднягин на пресс-конференции в медиацентре «Российской газеты».

Только после официального разрешения местных властей можно будет строить дом.

Если незарегистрированный дом уже построен или будет достроен до 1 марта 2019 года, то зарегистрировать его можно будет по техническому плану и декларации.

Кроме того, с 1 января 2019 года владельцы жилых домов, расположенных на землях СНТ, смогут оформить там прописку.