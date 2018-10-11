В Литве бульдозером снесли памятник советскому Воину-освободителю

В Литве снесли памятник советскому Воину-освободителю. Мемориал, установленный в Алитусском районе в 1985 году, ликвидировали при помощи тяжелой спецтехники. Происходящее снимали на видео.

Многие граждане Литвы выразили недовольство решением властей убрать памятник.

Скульптура была установлена на месте, где произошло одно из первых танковых сражений Великой Отечественной войны.

Мемориал несколько раз подвергался нападениям вандалов.