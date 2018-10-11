РФ должна пресекать использование ее оружейных разработок без разрешения - сенатор

Россия должна жестко и незамедлительно реагировать на попытки использования ее оружейных разработок без ее на то разрешения. Так прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщения о том, что американские спецназовцы собираются начать производство оружия, близкого по характеристикам пулемету Калашникова и пулемету НСВ «Утес».

Бондарев рассказал, что США не входит в список стран, которые имеют лицензии на производство данных образцов российских вооружений. По его словам, очевидно, что мы должны пресекать попытки использования наших разработок без разрешения.

«И если американские намерения перейдут из умозрительного в практическое русло, если начнутся какие-то реальные действия по хищению наших технологий, по налаживанию инженерного воссоздания и выпуска наших пулеметов на территории США, тогда нужно будет реагировать жестко и незамедлительно», - добавил сенатор в комментарии ТАСС.

При этом, по его словам, никаких цивилизованных официальных запросов американская сторона по этому поводу не подавала.

«Это вполне в характере американских властей и американской правящей элиты: не считаться с правом - в данном случае авторским и патентным, как они зачастую не считаются с правом международным», - выразил недоумение политик.

Также Бондарев отметил достоинства российских пулеметов.

Так, «Утесы» прекрасно справляются с задачами уничтожения бронетехники типа БТР, БМП, живой силы противника и их огневых средств, укрепрайонов, движущихся объектов, воздушных целей, в том числе бронированных вертолетов, в то время как ПКМ лучшеряда зарубежных аналогов по целому ряду показателей - по надежности, мощности, боевой эффективности и маневренности. Оба пулемета применялись в Афганистане, в обеих чеченских кампаниях и сейчас используются в Сирии, резюмировал парламентарий.

Тем самым, эти образцы, по мнению Бандарева, относятся к лучшим образцам автоматического стрелкового оружия.

Ранее спецназ США изучает возможность реконструкции и производства внутри страны оружия, близкого по характеристикам пулемету Калашникова и пулемету НСВ «Утес». Компаниям, способным на такое, уже предложены гранты.