В Германии сравнили президентский лимузин AURUS с Rolls-Royce и Bentley

Российский лимузин президента марки AURUS может составить конкуренцию британским брендам Rolls-Royce и Bentley. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Автор статьи считает, что создав такой бренд, Россия хочет войти в элитарный круг премиум-класса.

В статье подчеркивается, что ранее президент России Владимир Путин использовал лимузины Mercedes-Benz, но в 2012 году было решено сменить президентский автопарк на машины отечественного производства.

При этом, как отмечает автор немецкой газеты, проект AURUS обошелся России в относительно скромную сумму — 12,4 миллиарда рублей.

В основе проекта «Кортеж» лежит Единая модульная платформа (ЕМП), на базе которой, меняя двигатели, можно собирать различные модификации моделей AURUS. Помимо люксовых седана, внедорожника и микроавтобуса, в рамках проекта «Кортеж» будет создан еще и мотоцикл.