Два моряка российского судна «Палладий» отправились домой

Два моряка с российского судна «Палладий» отправились домой. Корабль был задержан за долги и попытку самовольного выхода из порта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя дальневосточной региональной организации «Российский профсоюз моряков» Николай Суханов.

Он сообщил, что в среду их отвезли в аэропорт в Пусане, и они вылетели в Россию. По словам Суханова, домой отправились второй помощник капитана и моторист.

«Четвертый механик пока согласился остаться на судне и поддерживать механизмы. Остальные члены экипажа в порядке», - сообщил он.

Он добавил, что в данный момент четверо членов экипажа остаются в СИЗО, а на борту судна находятся девять моряков. Двое являются подозреваемыми и не могут покинуть корабль.

Напомним, что 28 августа судно попыталось уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов. Кроме того, члены экипажа игнорировали требования властей вернуться в порт. В результате к задержанию был привлечен корабль береговой охраны и вертолет с десантом.