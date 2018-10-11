Межнародная экспедиция отпрваится на МКС с Байконура

В четверг международная экспедиция отправится на российском пилотируемом корабле «Союз МС-10» с Байконура на Международную космическую станцию. В запуске примут участие космонавты из России и ОАЭ, а также астронавт NASA. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с ТПК «Союз МС-10» запланирован на 11:40 по московскому времени. Через шесть часов после запуска корабль достигнет МКС.

Запуск будет посвящен 100-летию со дня образования Завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия», который изготовил корабль.

Во время экспедиции космонавты совершат серию экспериментов на МКС, в том числе уникальный эксперимент по выращиванию тканей на орбите с использованием 3D-биопринтера.

«Это будет проводиться впервые. Предстоит две серии эксперимента», - рассказал журналистам командир экипажа Алексей Овчинин, которому предстоит взять на себя обязанности командира станции.

По его словам, сразу после стыковки предстоит апробация самого принтера. Потом результаты будут возвращены на Землю, ученые внесут коррективы и если все будет нормально, будут пробовать сделать более сложные вещи.