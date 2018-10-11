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Опубликовано видео крупной утечки нефтепродуктов в Японском море

Анастасия Евдокимова
03:25 11.10.2018
В Хабаровском крае обнаружили разлив нефтепродуктов площадью 500 кв м.
Видео: Хабаровский край сегодня, Youtube

Крупную утечку нефтепродуктов обнаружили в Хабаровском крае. Видео разлива горючего опубликовала сняла местная жительница города Советская Гавань.

Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», разлив нефтепродуктов происходит около заброшенной базы хранения горючего в районе бывшего завода железобетонных изделий.

Место ЧП находится недалеко от побережья Татарского пролива, что грозит экологической катастрофой, считают эксперты.

По предварительным данным, площадь нефтяного пятна составляет более 500 квадратных метров.

Причина утечки пока не известна. Место розлива уже посетила комиссия с участием прокуратуры. Обстоятельства выясняются.

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