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Опубликована последняя научная статья Стивена Хокинга

Екатерина Масло
02:54 11.10.2018
Работа была написана за несколько дней до смерти физика в марте.
Опубликована последняя научная статья Стивена Хокинга
Фото: Cui Hao, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Последняя работа ученого «Энтропия черных дыр и мягких волос» Стивена Хокинга была опубликована физиками, которые работали с покойным космологом на протяжении всей его карьеры.Они пытались понять, что происходит, когда объекты попадают в черные дыры. Работа была завершена за несколько дней до смерти Хокинга в марте. Ее записали коллеги ученого из Кембриджского и Гарвардского университетов и опубликовали в Интернете.

Профессор теоретической физики в Кембридже и соавтор статьи Малькольм Перри рассказал, что информационный парадокс был «в центре жизни Хокинга» более 40 лет.

Происхождение этой головоломки можно проследить еще до Альберта Эйнштейна, который в 1915 году опубликовал свою общую теорию относительности, которая описала, как гравитация возникает из пространственно-временной материи, и почему планеты вращаются вокруг Солнца. Но теория Эйнштейна также сделала важные предсказания о черных дырах, в частности, что черная дыра может быть полностью определена только тремя признаками: ее массой, зарядом и спином.

Почти 60 лет спустя Хокинг стал утверждать, что черные дыры также имеют температуру. И поскольку горячие объекты теряют тепло в пространстве, конечная судьба черной дыры-исчезнуть. Однако правила квантового мира требуют, чтобы информация никогда не терялась. В связи с этим у Хокинга возник вопрос: что же происходит со всей информацией, содержащейся в объекте, когда он падает в черную дыру?

«Трудность заключается в том, что если вы бросаете что-то в черную дыру, похоже, что она исчезает. Как информация в этом объекте может быть восстановлена, если черная дыра исчезает сама?», - сказал Перри.

В последней статье Хокинг и его коллеги показывают, как хоть какая-то информация может быть сохранена. Бросьте объект в черную дыру, и температура черной дыры должна измениться. Такое свойство называется энтропией, мерой необратимого рассеивания энергии.

В этой статье предлагается способ понимания энтропии для астрофизических черных дыр на основе симметрий горизонта событий. Авторы должны сделать несколько нетривиальных предположений, чтобы следующие шаги показали, что эти предположения верны», -  сказала профессор теоретической физики Саутгемптонского университета Марика Тейлор

Хуан Малдасена, физик-теоретик из Института перспективных исследований в Принстоне рассказал сказал , что Хокинг обнаружил, что черные дыры имеют температуру.

«Под температурой обычных объектов мы понимаем движение микроскопических составляющих системы. Например, температура воздуха обусловлена движением молекул: чем быстрее они движутся,тем жарче». – сказал он.

По его словам, эта статья показывает, что вблизи горизонта черной дыры есть одна из специальных симметрий, благодаря которым может быть вычислена температура черной дыры.

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