Власти сообщили о первой жертве урагана «Майкл» в США
Мужчина из округа Гэдсден погиб после того, как на его дом упало дерево.
Фото: Douglas R. Clifford ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Видео: kyle_volkov, Instagram
Власти Флориды сообщили о первой жертве урагана «Майкл», который обрушился на северное побережье штата в среду.
Мужчина из округа Гэдсден погиб после того, как на его дом упало дерево. Спасателям не удалось эвакуировать мужчину.
Ранее сообщалось, что на побережье Флориды обрушился ураган «Майкл». Скорость ветра в районе стихии достигает 240 километров в час. Урагану была присвоена четвертая степень из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.