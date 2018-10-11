Власти сообщили о первой жертве урагана «Майкл» в США

Власти Флориды сообщили о первой жертве урагана «Майкл», который обрушился на северное побережье штата в среду.

Мужчина из округа Гэдсден погиб после того, как на его дом упало дерево. Спасателям не удалось эвакуировать мужчину.

Ранее сообщалось, что на побережье Флориды обрушился ураган «Майкл». Скорость ветра в районе стихии достигает 240 километров в час. Урагану была присвоена четвертая степень из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.