«Энергия созидания»: в Москве открылась уникальная выставка в честь 100-летия комсомола

Десятого октября в Музее современной истории Россия открылась уникальная выставка, приуроченная к вековому юбилею комсомола. Экспозиция посвящена истории самой массовой молодежной организации в мировой истории.

Гости выставки смогут увидеть более трехсот экспонатов и услышать рассказы о них. В числе уникальных предметов, демонстрируемых на мероприятии, вещи первых участников комсомола, коллекции плакатов, подлинные билеты и значки первых членов ВЛКСМ, знамя «III Интернационал» и многое другое.

«На выставке представлены уникальные экспонаты из нашей музейной коллекции. То, что собирали сотрудники нашего музея. Раньше он назывался Музей революции, ныне это Музей современной истории России. Многие комсомольцы приносили свои личные вещи в нашу коллекцию. То, что вы видите, заслуживает внимания и уважением к тем, кто считал, что только их участие и энергия, мысли и чувства, поступки, способны хоть что-то изменить в нашем государстве. Все-таки история СССР и история комсомола неразрывно связаны», - отметил ведущий научный сотрудник Музея современной истории России Ярослав Полестеров.

Выставка получила название «Энергия созидания – 100 лет комсомолу». Помимо Музея современной истории, в организации приняли участие Российский государственный архив социально-политической истории и Росмолодежь. Уникальную экспозицию можно будет увидеть до 25 ноября 2018 года.