По Екатеринбургу прошел сильнейший ураган

В Екатеринбурге прошел мощный ураган. Природная стихия затронула многие районы столицы Урала, в том числе тот, где находится здание Законодательного собрания.

Ветер был настолько силен, что сорвал флагштоки около правительственных зданий. Кроме того, он обрушил переход между Заксобранием и правительством Свердловской области. Ураган бушевл всю ночь с 8 на 9 октября, причинив немало разрушений.

Непогода привела к повреждению линий электропередач. Без света и энергии остались восемь тысяч жителей населенных пунктов под Екатеринбургом. В данный момент местные власти разбираются с последствиями урагана.