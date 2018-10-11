В Пентагоне рассказали о преимуществе российского оружия над американским

Глава командования перспективных вооружений армии США генерал Джон Мюррей заявил, что российское оружие превосходит американские аналоги по дальнобойности. Об этом сообщило издание Business Insider.

Генерал напомнил об исследованиях, которые проводят Россия и Китай, в области создания ракет «воздух-воздух», предназначенных для уничтожения самолетов поддержки истребителей пятого поколения F-35. Он отметил, что преимущество в дальности стрельбы также есть у российской артиллерии.

Он подчеркнул, что сейчас Москва добилась больших успехов, что для США является тревожным сигналом.

Мюррей пояснил, что противостоянию с другими державами в новой стратегии национальной обороны США уделяется внимания больше, чем раньше.