Журналиста в кадре сносит ураганом «Майкл»: видео

Американский журналист Бен Макмиллан вышел в прямой эфир в условиях бушующего урагана «Майкл» на Панама-Сити-Бич в штате Флорида. Видео опубликовано в Сети.

На кадрах видно, что корреспонденту, который рассказывает об обстановке, едва удается устоять на ногах. Его лица не видно. Оператора, судя по движению камеры, тоже сносит мощными порывами.

Ранее сообщалось, что на побережье Флориды обрушился ураган «Майкл». Скорость ветра в районе стихии достигает 240 километров в час. Урагану была присвоена четвертая степень из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона.