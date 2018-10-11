Землетрясение магнитудой 7,0 произошло у берегов Новой Гвинеи

У берегов Папуа-Новой Гвинеи зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр толчков находился в 124 километрах восточнее населенного пункта Кимбе. Очаг залегал на глубине 39,5 километра.

Сразу после первого мощного толчка в этом же районе произошло еще три землетрясения магнитудой 6,3, 5,9 и 5,7.

Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.