В Тунисе распространяется вирус Западного Нила

В Тунисе зарегистрирован первый смертельный случай от стремительно распространяющейся лихорадки Западного Нила. На юге республики зарегистрирован первый смертельный случай от вспышки заболевания. Об этом пишет тунисское издание Afrigatenews.net со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

По данным портала, в стране это уже четвертая вспышка заболевания, последняя была в 2012 году.

Причиной распространения заболевания местные власти называют наводнение, которое произошло недавно. Оно привело к повышенной влажности и распространению москитов, которые являются распространителями лихорадки.

По предварительным данным, среди заболевших — трое граждан Туниса, а также 69 возможно заразившихся.