Актер Эрик Робертс может стать россиянином

Актер Эрик Робертс сообщил, что не против получения паспорта гражданина России. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Ростове-на-Дону в рамках презентации международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts.

Он отметил, что не планирует отказываться от американского гражданства.

«Не возражаю против двойного гражданства», - сказал актер.

Эрик Робертс снялся в более 70 фильмах. Популярность к нему пришла благодаря ролям в картинах «Аврора», «Лучшие из лучших» и «В одну сторону». Его также номинировали на «Оскар» за роль второго плана в «Поезде-беглеце».