Актер Эрик Робертс может стать россиянином
Актер заявил, что не против получения паспорта РФ.
Фото: Tolga Adanali, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Актер Эрик Робертс сообщил, что не против получения паспорта гражданина России. Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Ростове-на-Дону в рамках презентации международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts.
Он отметил, что не планирует отказываться от американского гражданства.
«Не возражаю против двойного гражданства», - сказал актер.
Эрик Робертс снялся в более 70 фильмах. Популярность к нему пришла благодаря ролям в картинах «Аврора», «Лучшие из лучших» и «В одну сторону». Его также номинировали на «Оскар» за роль второго плана в «Поезде-беглеце».