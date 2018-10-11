Названы лучшие работодатели мира

Материнская компания Google – Alphabet стала лидером рейтинга Forbes о лучших работодателях мира.Ее штат составляет 80 000 сотрудников.

На втором месте располагается Microsoft, в компании более 120 тысяч сотрудников. Третью строчку заняла Apple.

Также в топ-10 вошли Walt Disney, Amazon и Celegene.

В списке также оказались российские компании: Московская биржа, «Сургутнефтегаз», Объединенная авиастроительная корпорация, «Аэрофлот» и «Лукойл».