Названы лучшие работодатели мира
Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей мира.
Фото: pixabay.com
Материнская компания Google – Alphabet стала лидером рейтинга Forbes о лучших работодателях мира.Ее штат составляет 80 000 сотрудников.
На втором месте располагается Microsoft, в компании более 120 тысяч сотрудников. Третью строчку заняла Apple.
Также в топ-10 вошли Walt Disney, Amazon и Celegene.
В списке также оказались российские компании: Московская биржа, «Сургутнефтегаз», Объединенная авиастроительная корпорация, «Аэрофлот» и «Лукойл».