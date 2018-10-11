Круизный лайнер попал в ураган «Майкл» в Карибском море: кадры с корабля

Круизный корабль попал в шторм «Майкл» в Карибском море. На кадрах с лайнера, которые публикует AP, видно, что в море бушует ураган, каждые несколько секунд вспыхивает молния, а на палубу корабля хлещет морская вода.

Ранее сообщалось, что на побережье Флориды обрушился ураган «Майкл».

Скорость ветра в районе стихии достигает 240 километров в час. Урагану была присвоена четвертая степень из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Сейчас ее понизили до третьей.