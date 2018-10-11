В Словакии потерпел крушение военный самолет

Учебный самолет ВВС Словакии L-39 потерпел крушение в районе военной авиабазы Слиач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра обороны Словакии Петера Гайдоша.

Инцидент произошел, когда два учебных самолета L-39 проводили учения.

«Один из самолетов потерял управление и упал на землю», - приводит агентство слова министра.

Оба пилота успели катапультироваться. Никто не пострадал. Причиной крушения стал выход из строя мотора воздушного судна.