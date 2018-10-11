В ДТП с автобусом в Каменске-Уральском пострадали 16 человек
В среду вечером в Каменске-Уральском легковой автомобиль Mazda 6 столкнулся с пассажирским автобусом, который следовал из деревни Кодинка. В результате ДТП пострадали 16 человек. Об Этом сообщил Znak.com со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Свердловской области.
Сообщение об аварии поступило в полицию в 18:15. Авария произошла в Красногорском районе на улице Штукатуров.
По предварительным данным, водитель иномарки решил совершить обгон через сплошную линию разметки, но не рассчитал время маневра и допустил лобовое столкновение с автобусом. От столкновения оба транспортных средств получили сильные механические повреждения.
В данный момент водитель легковушки находится в реанимации, еще одного пассажира также госпитализировали. За медицинской помощью обратились 14 человек, в том числе четверо детей.
Сейчас на месте происшествия работают эксперты. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.