В Нью-Йорке разрешили указывать третий пол в свидетельстве о рождении

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио подписал положение, по которому разрешается указывать третий пол в свидетельстве о рождении. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Соответствующее положение де Блазио подписал во вторник. Нью-йорк стал пятым городом в США после штатов Калифорния, Орегон, Вашингтон и Нью-Джерси, где уже разрешили указывать третий пол. Отмечается, что активисты-трансгендеры долгое время боролись за принятие такой поправки.

Теперь люди, которые не могут отнести себя к мужскому лмбо женскому полу, имеют право подать письменное заявление об изменении записи в графе о половой принадлежности в свидетельстве о рождении на «третий пол». Медицинская справка для подачи заявления не требуется.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который предполагает запрет на службу в вооруженных силах страны для трансгендеров. По его мнению, люди, которые не определились с полом, понижают боеспособность армии США.