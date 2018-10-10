Шнуров сообщил об избиении и показал лицо в синяках

Лидер российской музыкальной рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram фото с синяком под глазом. В подписи к своему посту артист написал стихотворение, смысл которого заключается в том, что на него якобы было совершено нападение за то, что музыкант удалил все свои публикации в соцсети.

«Подкатил ко мне подписчик, В возмущении диком, Кулаками машет, свищет. Я, мол, - «отвали-ка»», - так начинается стихотворение Сергея Шнурова.

Шнуров описал ситуацию, применив нецензурную лексику. В заключении комментария говорится о том, что музыкант «очень сильно» пострадал.

Так как стихотворение является художественным произведением, что произошло на самом деле, пока официально не известно.

Ранее Сергей Шнуров удалил со своей страницы все (более ста) публикации, среди которых были стихотворения и комментарии к происходящему в медийной среде.