Боевики в Идлибе продолжают провокации, в результате которых гибнут люди

Террористы, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают наносит удары по жилым кварталам и позициям правительственных сил в ряде сирийских провинций. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенанта Владимир Савченко на брифинге.

По его словам, в течение суток зафиксированы не менее шести обстрелов населенных пунктов в провинциях Латакия, Хама и города Алеппо.

В результате одного из обстрелов в провинции Хама погиб военнослужащих сирийский армии.

Кроме того, добавил Савченко, продолжается гуманитарная операция по оказанию помощи мирному населению Сирии. Так, в ходе гумакции в провинции Эль-Кунейтра российские военные раздали 300 проднаборов общим весом 1,29 тонны, а также 400 комплектов школьной формы и 400 школьных ранцев.

Таким образом, резюмировал генерал-лейтенант, всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1959 гуманитарных акций, в результате которых офицеры российского Центра раздали 3062 тонны различных гуманитарных грузов.

Ранее в Минобороны сообщили о том. что боевики ИГИЛ* в Сирии завладели баллонами с хлором.

*ИГИЛ, «Хайат Тахрир Аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Харрас Ад-Дин» - террористические организации, запрещенные в России.