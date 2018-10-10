Киев готовит провокацию против РФ в Азовском море – СМИ
Как сообщил источник, постановочные съемки для украинских СМИ в Азовском море будут вестись для дискредитации российских пограничников.
Фото: mil.gov.ua
Киев готовит провокацию против России в Азовском море. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным источника, сотрудники госпогранслужбы Украины 11 октября могут выйти из порта Мариуполь в Азовское море на сторожевом катере с группой журналистов украинских СМИ на борту.
В море будет сниматься постановочное видео о якобы агрессивных действиях России против украинских гражданских судов, а также «блокаде морских портов Украины в Азовском море».
Все это, как сообщил источник, будет сделано для дискредитации российских пограничников.
В марте 2018 года в Азовском море крымское украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд». Судно отконвоировали в Бердянск, лишив рыбаков связи с родными и близкими.