Раскрыта еще одна тайна острова Пасхи

Американские ученые разгадали, как им кажется, еще одну тайну острова Пасхи, а именно – откуда местные жители брали питьевую воду? Ведь на острове нет ни источников, ни рек, а дождевые осадки быстро поглощались пористой вулканической почвой. Немногочисленные же озера не могли решить полностью проблему питьевой воды.

Как оказалась, рапануйцам – на полинезийском наречии остров называется Рапа Нуи – помогла сама природа. Вода, поглощаемая вулканической почвой, отфильтровывалась и попадала затем в полосу прибоя. Пресная вода настолько разбавляла в зоне прибоя воду океаническую, что ее можно было пить без вреда для здоровья. Кстати, первые европейцы, посетившие остров, свидетельствовали, что местные жители пили воду прямо из океана.