Минобороны опубликовало кадры вывоза боевиками баллонов с хлором в Алеппо

Террористы ИГИЛ* совершили нападение в сирийском пункте Латамна на боевиков группировки «Ан-Нусра»*. В результате нападения были убиты двое сотрудников «Белых касок». Террористы также похитили два баллона с хлором.

Похищение хлора боевиками попало на видео. Кадры опубликовало Министерство обороны РФ. На ролике видно, как транспортное средство вывозит баллоны.

Как уточнили в российском Центре по примирению, похищенные баллоны с хлором были доставлены на юг сирийской провинции Алеппо, после чего переданы боевикам ассоциированной с ИГИЛ* террористической группировки «Харрас Ад-Дин»*.

Также в российском Центре по примирению сообщили о том, что в результате боестолкновения было убито четыре боевика.

* ИГИЛ, «Ан-Нусра», «Харрас Ад-Дин» - террористические организации, запрещены в РФ.