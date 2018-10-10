В Сети появились первые кадры допроса Павла Мамаева

Кадры допроса полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева появились в Сети. На видео показано, как российский футболист отвечает на вопросы следователя. Однако же о чем именно идет речь, не уточняется. Видео было опубликовано telegram-каналом Mash.

Ранее стало известно, что Мамаев явился на допрос приблизительно в 16:40 по московскому времени. Позже правоохранители сообщили, что футболист был задержан на двое суток. После допроса ему придется переместиться в изолятор временного содержания.

Также задержан и второй участник скандального инцидента – футболист Александр Кокорин. В настоящее время с ним работает следователь. Кокорин и Мамаев оба задержаны на 48 часов.

В отношении футболистов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».