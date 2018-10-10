России пригрозили исключением из Совета Европы

Россию могут исключить из числа участников уставных органов СЕ, если она не возобновит выплату членских взносов до середины 2019 года. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд. В настоящее время Россия уже полтора года не платит взносы за членство в СЕ, в июне будущего года минет двухлетний срок, что и позволит Совету ввести соответствующие санкции.

«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», - заявил Ягланд.

Россия была решена ряда полномочий в ПАСЕ после референдума по Крыму и вхождения полуострова в состав РФ. В 2017 году Россия объявила, что приостанавливает выплаты до тех пор, пока ее полномочия в ПАСЕ не будут восстановлены.