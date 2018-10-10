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Боевики ИГИЛ* в Сирии завладели баллонами с хлором - Минобороны РФ

Алексей Савелов
22:00 10.10.2018
По словам представителя российского военного ведомства, химоружие попало в руки террористов из-за безответственных действий Запада.
Боевики ИГИЛ* в Сирии завладели баллонами с хлором - Минобороны РФ
Фото: Muhmmad Al-Najjar ZUMAPRESS.com Globallookpress

Боевики одного из проигиловских* формирований вчера вечером напали на штаб отряда террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам»* (бывшая «Джабхат ан-Нусра»)*. В результате атаки в руках боевиков ИГИЛ* оказалось два баллона с хлором. Об этом сообщил  руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, также в результате атаки четыре боевика и два сотрудника скандально известной организации «Белые каски» было убито, а из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором. После емкости с химоружием были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГИЛ террористической группировки «Харрас Ад-Дин»*.

Таким образом, по словам руководителя российского Центра, химоружие попало в руки террористов из-за безответственных действий Запада, в результате чего теперь действия боевиков предсказать представляется невозможным.

*ИГИЛ, «Хайат Тахрир Аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Харрас Ад-Дин» - террористические организации, запрещенные в России.

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