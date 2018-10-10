Боевики ИГИЛ* в Сирии завладели баллонами с хлором - Минобороны РФ

Боевики одного из проигиловских* формирований вчера вечером напали на штаб отряда террористической организации «Хайат Тахрир Аш-Шам»* (бывшая «Джабхат ан-Нусра»)*. В результате атаки в руках боевиков ИГИЛ* оказалось два баллона с хлором. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, также в результате атаки четыре боевика и два сотрудника скандально известной организации «Белые каски» было убито, а из помещения штаба было вывезено два баллона с хлором. После емкости с химоружием были доставлены на юг провинции Алеппо и переданы террористам ассоциированной с ИГИЛ террористической группировки «Харрас Ад-Дин»*.

Таким образом, по словам руководителя российского Центра, химоружие попало в руки террористов из-за безответственных действий Запада, в результате чего теперь действия боевиков предсказать представляется невозможным.

*ИГИЛ, «Хайат Тахрир Аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Харрас Ад-Дин» - террористические организации, запрещенные в России.