Лукашенко назвал «смешными» публикации СМИ о вхождении Белоруссии в состав России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с новым российским послом Михаилом Бабичем назвал «смешными» публикации в ряде СМИ о том, что Белоруссия может войти в состав России. Он также заявил Бабичу, что не слышал подобных предложений ни от кого из российских лидеров. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии.

По словам Лукашенко, Минск видит в Москве близкого союзника, а Белоруссия в свое время стала независимой не только благодаря воле народа, но и потому, что этого хотели Россия и ее руководство. Также президент Белоруссии выразил уверенность, что с новым послом у него сложатся «нормальные отношения».