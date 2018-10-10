Трамп пообещал Индии «скорый ответ» за покупку российских С-400

Американский президент Дональд Трамп намерен в ближайшее время дать ответ Индии за покупку российских ПВО С-400.

«Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете», - цитирует его слова New Indian Express.

Начальник штаба сухопутных войск Индии Билин Рават ранее сообщал, что власти страны осознают, что США могут ввести санкции против индийской стороны в связи с покупкой С-400.

Ранее эксперт заявил, что С-400 вызывает страх у США, потому что у них нет ничего подобного.