Вслед за Мамаевым: Кокорин задержан на двое суток

Российский футболист «Зенита» Александр Кокорин был задержан на 48 часов по делу о хулиганстве. Ранее его коллегу, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, также задержали на двое суток.

Оба футболиста являются участниками скандального инцидента, который произошел в одном из кафе Москвы. Кокорин и Мамаев посетили заведение вместе, однако посетители были возмущены чрезмерно шумным поведением молодых людей. Футболистам было сделано соответствующее замечание, которое было воспринято ими чересчур резко – в кафе завязалась драка. Пострадавшими оказались два чиновника.

В настоящее время в отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее адвокат футболиста «Зенита» просил перенести допрос на завтра, 11 октября, однако его подзащитный все же явился в полицию, как того и требовали правоохранители.

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