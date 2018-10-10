Россию пригласили для участия в учениях в грузинской лаборатории Лугара

Россия получила приглашение по линии ООН на учения, которые пройдут в грузинской биолаборатории Лугара в ноябре, однако не намерена в них участвовать. Об этом заявил заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Ранее министерство обороны России сообщило, что в грузинской лаборатории американские военные проводили опыты на мирных гражданах, в результате чего погибли по меньшей мере 30 человек. А экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе разместил в интернете копии документов, подтверждающих проведение в лаборатории испытаний химического, биологического и бактериологического оружия.