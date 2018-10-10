Мамаев получил статус подозреваемого в деле о хулиганстве

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов заявил, что футболист Павел Мамаев в настоящее время находится в статусе подозреваемого по делу о хулиганстве и задержан на 48 часов.

«Мамаев задержан в порядке 91 статьи УПК. Срок задержания составляет 48 часов», - говорится в сообщении.

Также Титов уточнил, что Мамаев «имеет процессуальный статус подозреваемого».

Сейчас следователи работают со вторым участником скандальной драки в одном из столичных кафе – футболистом Александром Кокориным. Восьмого октября он посетил заведение в компании с Мамаевым, где и произошел конфликт.

В отношении обоих футболистов было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».