Мамаев получил статус подозреваемого в деле о хулиганстве
Мамаев был задержан на 48 часов. После допроса его ждет перемещение в изолятор временного задержания.
Фото: instagram.com,mamaev17,Globallook
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов заявил, что футболист Павел Мамаев в настоящее время находится в статусе подозреваемого по делу о хулиганстве и задержан на 48 часов.
«Мамаев задержан в порядке 91 статьи УПК. Срок задержания составляет 48 часов», - говорится в сообщении.
Также Титов уточнил, что Мамаев «имеет процессуальный статус подозреваемого».
Сейчас следователи работают со вторым участником скандальной драки в одном из столичных кафе – футболистом Александром Кокориным. Восьмого октября он посетил заведение в компании с Мамаевым, где и произошел конфликт.
В отношении обоих футболистов было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».